Mercato – Cutrone e Pinamonti non sono alternative a Supryaga

Nelle ultime ore sono usciti diversi nomi di mercato per l’attacco del Bologna in relazione ad una possibile alternativa a Vladyslav Supryaga.

Il Bologna ha formulato la propria offerta alla Dinamo Kiev e dopo il preliminare di Champions di stasera probabilmente otterrà una risposta definitiva. Ma se saltasse Supryaga ci sarebbero delle alternative o un piano b? Sono circolati i nomi di Andrea Pinamonti e Kevin Cutrone, ma entrambi i giocatori non sono obiettivi del Bologna nel caso in cui non andasse a buon fine la trattativa con la Dinamo Kiev. Supryaga appare l’unico vero obiettivo del club rossoblù.

m.m.