Mercato – Cremonese su Juwara

Rientrato a Bologna pochi giorni fa, Musa Juwara potrebbe ripartire subito per un nuovo prestito. Il giocatore ha infatti mercato nella serie cadetta.

Questa volta il gambiano dovrebbe rimanere infatti in Italia, anche perchè la recente esperienza all’estero, in Portogallo al Boavista, non ha dato i risultati sperati(6 presenze e solo ’26 minuti complessivi). Il Bologna cercherebbe una squadra in grado di garantirgli minutaggio, e l’ultimo sondaggio è quello della Cremonese. Il giocatore potrebbe essere un rinforzo utile per la squadra allenata da Fabio Pecchia, in cerca della salvezza.

Fonte-tmw