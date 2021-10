Mercato – Corbo verso Montreal

Corbo verso Montreal

Dopo una stagione da 14 partite in Serie B, la carriera di Gabriele Corbo potrebbe prendere la via di Montreal.

Il Bologna non sembra intenzionato a puntare forte sul difensore classe 2000, mai realmente sbocciato, e l'asse con il Canada potrebbe giovare sia ai rossoblù che al giocatore stesso, nella speranza di un rilancio. Secondo il collega Luca Pincherle, infatti, Corbo sarebbe proprio diretto a Montreal, altra squadra di Joey Saputo, che lotta per un posto nei playoff in Mls.