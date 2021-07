Mercato – Conferme su Ricardo Pepi

Il Bologna prova a pescare in America

Il Bologna avrebbe allacciato i contatti con il club americano per quella che in patria è considerata una piccola stella del calcio. E' stato il più giovane a segnare una tripletta in Mls e su di lui si sono fiondati tanti club europei. Il Bologna farà di tutto per prenderlo ma il rischio è che il Dallas possa sparare cifre impossibili. La Mls, secondo Stadio, sta diventando bottega cara e il costo di Pepi potrebbe superare i 10 milioni di euro, cifra in questo momento non praticabile per il club rossoblù.