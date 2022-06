Mercato – Conferme dall’Olanda per Odenthal

Pista olandese per la difesa

Giovanni Sartori ha messo gli occhi sul giovane difensore classe 2000 del Nec Nimega, squadra di Eredivisie. Il giocatore ha un valore relativamente basso, si parla di un milione circa, e arriva da una annata da 28 partite da titolare e 1 gol. Il Bologna punta sul contratto in scadenza del difensore che quasi certamente lascerà il Nec per approdare in Italia, come affermato dal direttore tecnico del club olandese Ted van Leeuwen. Addirittura, l'allenatore del Nec Rogier Meijer ha già confermato alcune offerte giunte al giocatore fin dall'inverno: "Cas ha già ricevuto un'offerta dal club a dicembre", le sue parole riportate da Vi.nl.