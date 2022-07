Mercato – Concorrenza per Moffi

Il classe 1999 è un nome buono per il Bologna che è alla ricerca di un vice Arnautovic, il primo nome è sempre Jorgen Strand Larsen, le alternative Lucca, Kalimuendo e appunto Moffi, ma sulla punta nigeriana si è mossa la concorrenza. Lo vuole la Salernitana di Morgan De Sanctis che avrebbe incontrato gli agenti del calciatore ma tra cartellino e ingaggio l'operazione sarebbe costosa per le casse granata, scrive Tmw. Moffi ha segnato 8 gol in 37 partite nell'ultima stagione di Ligue 1.