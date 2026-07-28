Il Como si è inserito nella corsa a Jhon Lucumi. Le difficoltà per raggiungere Chalobah del Chelsea hanno portato i lariani a sondare la pista colombiana.

Il club lombardo si era spinto fino a 30 milioni per Chalobah, no del Chelsea, così quell'investimento potrebbe essere dirottato in parte su Lucumi. Scaduta il 15 luglio la clausola da 28 milioni, ora serve trattare con il Bologna per il difensore centrale mancino in scadenza nel 2027. Lucumi è senza dubbio adatto alla filosofia di gioco di Fabregas e se il Como dovesse raggiungere 25 milioni di euro potrebbe arrivare a dama. E il sostituto in casa Bologna? Per il Carlino serve anche la cessione di Casale e Ilic per liberare spazio a un innesto. I nomi per ora sono quelli da circolati di Fedde Leysen e Diogo Leite.