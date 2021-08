Calciomercato – Il punto sulla situazione del Bologna del Bologna

Gli aggiornamenti sulla seconda fase di mercato del Bologna

La strategia del Bologna è trattenere tre pedine cercate dal mercato, cioè RiccardoOrsolini, MattiasSvanberg e JerdySchouten, mentre si continua a parlare di un forte pressing del Tottenham per TakehiroTomiyasu. Gli Spurs dovrebbero prelevare Romero, di conseguenza forniranno all'Atalanta risorse per il mercato e quindi la possibilità di rilanciare per Tomi, ma per l'Ad Fenucci fronti caldi non ce ne sono. Non solo, la Dea, che ha nel mirino Tomi, starebbe pensando anche a Demiral della Juve. La valutazione di Tomiyasu resta comunque di 25 milioni di euro e se non arriveranno il Bologna non lo cederà.