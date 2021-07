Mercato – C’è aria di asta per Tomiyasu

Prosegue l'asta per Takehiro Tomiyasu

Difensore, mediano e punta. Queste sarebbero ancora le richieste di Sinisa Mihajlovic per completare il Bologna. Ma per investire in entrata servirebbe una cessione in uscita. Il nome è quello di Takehiro Tomiyasu che ieri è tornato in campo alle Olimpiadi dopo l'infortunio alla caviglia.