Mercato – Cangiano vicino al Fortuna Sittard

Terminato il prestito al Bari, Gianmarco Cangiano non resterà in Italia e si avvia verso una nuova avventura, stavolta all'estero.

Secondo Tmw, l'attaccante del Bologna dovrebbe volare in Olanda per accasarsi al Fortuna Sittard con la formula del prestito con diritto di riscatto. La squadra olandese è dodicesima in Eredivisie con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, per un totale di 15 punti, appena 4 sopra la zona playout.