Mercato – Cangiano potrebbe ripartire da Pescara

Si prospetta un altro prestito in una categoria inferiore per l'attaccante rossoblù Gianmarco Cangiano.

Classe 2001, Cangiano è reduce da una stagione difficile, iniziata con poco minutaggio a Bari in Serie B e proseguita con poche chance anche in Olanda con la maglia del Fortuna Sittard. Solo 13 partite totali giocate da Cangiano su tre competizioni. Il suo contratto con il Bologna scade nel 2025 e un nuovo prestito è all'orizzonte. Lo cerca il Pescara in Serie C secondo quanto riportato da Il Centro.