Mercato, Calabria in uscita dal Milan: il Bfc ha chiesto informazioni

C’è stato ieri un summit di mercato a Milano tra l’agente di Davide Calabria, ovvero Alessandro Luci, e la dirigenza rossonera. L’idea del Milan sarebbe quella di cedere il terzino destro in estate, contratto in scadenza nel 2022, per fare posto a un nuovo innesto – gli obiettivi sono Dumfries ed Emerson.

Sull’esterno del Milan ci sarebbe anche il Bologna, che contestualmente segue anche De Silvestri: Mihajlovic ha allenato entrambi e i rossoblù quasi certamente acquisteranno un terzino destro sul mercato. La conferma su tale pista arriva anche dall’esperto di mercato Niccolò Schira.