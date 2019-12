Mercato – Caccia al centrale difensivo

E se alla fine arrivasse un difensore centrale e non un terzino sinistro?

Questa è la valutazione che a Casteldebole starebbero facendo in vista del mercato di gennaio, lo riporta il Resto del Carlino. A sinistra, Denswil sta crescendo, Krejci dovrebbe rientrare dopo la sosta e al rientro dalle vacanze sarà valutato pure Dijks che ha tolto il tutore. E allora il buco a sinistra potrebbe essere colmato. Non quello in mezzo, dove il Bologna sta concentrando i propri sforzi sul mercato. Per Juan Jesus serve che la Roma contribuisca a pagare parte dell’ingaggio, mentre per Lyanco il Toro non molla. L’ultima pista sarebbe quella del giovane Ibanez dell’Atalanta.