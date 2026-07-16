L'attaccante classe 2004 vicino alla squadra campana in prestito con riscatto
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
E' stato il primo acquisto dell'estate, ma il suo futuro sarà in Serie B. Luigi Caccavo è stato prelevato qualche settimana fa dal Bologna dopo la doppia cifra raggiunta in Serie C l'anno scorso con la maglia del Lumezzane, un affare destinato ora a un prestito per farsi le ossa in Serie B.
Il classe 2004, infatti, sta per diventare un nuovo giocatore della Juve Stabia. I campani sono vicini ad assicurarsi l'attaccante rossoblù, come riporta Tmw, con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Bologna conserverà un contro riscatto.
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