E' stato il primo acquisto dell'estate, ma il suo futuro sarà in Serie B. Luigi Caccavo è stato prelevato qualche settimana fa dal Bologna dopo la doppia cifra raggiunta in Serie C l'anno scorso con la maglia del Lumezzane, un affare destinato ora a un prestito per farsi le ossa in Serie B.

Il classe 2004, infatti, sta per diventare un nuovo giocatore della Juve Stabia. I campani sono vicini ad assicurarsi l'attaccante rossoblù, come riporta Tmw, con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Bologna conserverà un contro riscatto.