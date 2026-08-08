Juan Cabal è un nome che potenzialmente interessa al Bologna. La Juventus pensa di inserirlo nella trattativa che porterebbe Jhon Lucumi a fare il percorso inverso. Il classe 2001 piace, è connazionale di Lucumi e proprio come lui è di piede mancino, caratteristica che servirebbe eccome ai rossoblù. Ma al momento l'affare non decolla, visto che la Juventus non accelera per Lucumi.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa sapere che i capi rossoblù aspettano che Giovanni Carnevali e Frederic Massara passino dalle parole ai fatti per il difensore colombiano del Bologna. "Di conseguenza, per saperne di più non resta che aspettare che la Juventus faccia questo passo", si legge. L'altro nome che la Juventus pensava di inserire come contropartita è quello di Fabio Miretti, mentre in mattinata sono rispuntate voci che accostano il profilo di Teun Koopmeiners ai rossoblù.