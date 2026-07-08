Il Bologna sul bulgaro del Pisa, il suo innesto responsabilizzerebbe gli altri
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Un difensore giovane al posto di Jhon Lucumi, dato per partente visto il contratto in scadenza nel 2027? Forse. Il Resto del Carlino di oggi passa in rassegna i nomi per la difesa.
Il Bologna sarebbe tornato sulle tracce di Rosen Bozhinov, centrale ventunenne del Pisa e che i rossoblù avevano già cercato a gennaio, quando poi scelsero di prelevare Eivind Helland dal Brann. Sarebbe un innesto di prospettiva per responsabilizzare Vitik, Heggem e proprio Helland, quindi non un sostituto fatto e finito in caso di cessione del colombiano. Difficile invece arrivare ad Akcicek, l'Al Hilal non apre al prestito, mentre il Cagliari chiede tra gli 8 e i 10 milioni di euro per Rodriguez
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