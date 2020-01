Mercato-Bonifazi conteso da SPAL e Atalanta

Si allontana quasi definitivamente Kevin Bonifazi, il giocatore sembra non rientrare più nella lista dei desideri di Walter Sabatini. Resta invece ancora in corsa la Spal che nelle prossime ore incontrerà il Torino per discuterne direttamente e riuscire a trovare una soluzione, sul tavolo anche il possibile scambio Meitè – Kurtic.

Dall’altra parte l’Atalanta osserva in attesa e prepara l’assalto al centrale granata, utilizzabile come possibile contropartita tecnica visto il forte interesse dei granata nei confronti di Barrow.

Fonte: TuttoSport