Mercato – Bologna sull’attaccante esterno Gudmundsson del Genoa: la situazione

E' chiaramente in atto una riflessione sugli attaccanti esterni, da un lato Riccardo Orsolini che ancora non ha rinnovato e su cui Sartori è stato chiaro 'siamo anche disposti ad arrivare a scadenza se non arriverà offerta adeguata' dall'altro lato Musa Barrow, reduce da una stagione sottotono come gol ma discreta come assist (8). Il gambiano, a fronte di una buona offerta, potrebbe anche partire e in ogni caso il Bologna avrà bisogno di esterni di attacco, anche per allungare le rotazioni considerano che al posto di Orsolini ha giocato un mediano adattato (Aebischer) e dietro a Barrow non c'era praticamente nessuno. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio uno degli obiettivi del Bologna sarebbe Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa fresco di promozione in Serie A. Classe 1997, Gudmundsson ha segnato 11 gol in 36 partite di B ed è arrivato a metà della scorsa stagione dall'Az con un gol in 12 partite in Serie A prima di retrocedere. L'attuale valutazione del Genoa è 10 milioni, ma entro il 30 giugno, quindi con positive ricadute sul bilancio del grifone, l'operazione potrebbe essere meno onerosa. Difficile per il Bologna a queste cifre senza una formula dilazionata nel tempo (prestito con diritto o obbligo) o una cessione per fare cassa.