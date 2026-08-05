Il Bologna continua a guardare al mercato dei giovani per rinforzare la Primavera di Morrone. Il nome nuovo arriva dalle colonne di Gianlucadimarzio.com. I rossoblù sarebbero infatti sul classe 2008 sloveno Luka Kosic.

Trattasi di un mediano capace di giocare anche in posizione più avanzata e pure da esterno di attacco e che, nonostante la giovane età, ha già ampiamente debuttato in prima squadra. Gioca nel Radomlje, con cui ha collezionato 31 partite con 3 gol e 2 assist. I rossoblù lo sondano, ma c'è concorrenza dato che in Italia lo ha seguito anche il Cagliari e in Europa club di Austria e Repubblica Ceca lo stanno corteggiando.