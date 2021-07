Mercato – Bologna sul baby fenomeno Faghir: è il nuovo ‘Ibra’

Gli occhi del Bologna su un giovane 18enne attaccante danese

Ci sarebbe anche il Bologna sulle tracce dell'attaccante classe 2003 Wahid Faghir del Velje in Danimarca. La punta nordica, di sangue afghano, è considerato il nuovo Ibra e, sia per l'esperto di mercato Nicolò Schira che per Tmw, sarebbe seguito da mezza Europa e anche dal Bologna.