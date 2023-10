Mercato – Bologna su Wlodarczyk dello Sturm Graz

Il Resto del Carlino segnala gli scout rossoblù in Austria per visionare un attaccante dello Sturm Graz che settimana scorsa ha anche segnato in Europa League contro l'Atalanta. Il nome è quello di Szymon Wlodarczyk, classe 2003 polacco. La punta ha segnato otto gol in diciotto partite totali in tutte le competizioni e inizia a essere nei taccuini degli uomini di Sartori. Tra l'altro, Sartori dallo Sturm aveva cercato di prelevare Rasmus Hojlund, finito prima all'Atalanta e ora al Manchester United. Oggi, secondo Transfermarkt, il giocatore ha un valore di 4.5 milioni di euro.