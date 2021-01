Mercato – Bologna su Theate

In parallelo alla ricerca della punta, con Sanabria in pole position, il Bologna si guarda intorno per rinforzare anche altri reparti, soprattutto in ottica futura.

Bigon e Sabatini sembrano infatti aver messo nel mirino il terzino sinistro della nazionale under-21 belga, Arthur Theate. Classe 2000, gioca nell’Ostenda e per ora il Bologna ha chiesto solo informazioni. Anche perchè i rossoblù in quel ruolo sono coperti, con Dijks e Hickey entrambi a disposizione. Si tratterebbe dunque di un’operazione per l’estate, quando potrebbe esserci un’uscita nel ruolo.

Fonte-Cor Bo