Mercato – Bologna su Stryger Larsen

Conferme sulla pista Stryger Larsen.

Il Bologna è sulle tracce dell’esterno danese dell’Udinese, in uscita nella prossima sessione di mercato. I rossoblù sono fortemente interessati al giocatore, più di altre società di A che hanno chiesto informazioni in questo periodo (Toro su tutte). I rossoblù si possono considerare in prima fila per Larsen anche se al momento non c’è la quadra economica dell’operazione. I friulani chiedono circa 8 milioni, ritenuti tanti, mentre il calciatore all’Udinese percepisce circa 600mila euro l’anno, ingaggio non esorbitante per il Bologna. Stryger Larsen, dal canto suo, avrebbe già deciso di lasciare Udine l’anno prossimo.

m.m.