Mercato – Bologna su Orsini, ma c’è ancora il Boca

Intrigo di mercato tra Bologna e l'Argentina

Sulle tracce della punta da tempo c'è il Boca Juniors, che aveva trovato un accordo con il Lanus per la metà del cartellino più un paio di giocatori xeneizes in prestito, ma al momento della chiusura il club di Buenos Aires non ha compiuto il passo definitivo. La trattativa rimane aperta ma dal Lanus attendono risposte dal Boca, che nel frattempo potrebbe aver inserito tra i suoi obiettivi Martinez che gioca in Messico. Ecco allora l'inserimento del Bologna, con il presidente del Lanus Nicolas Russo che ha confermato la proposta del Bologna per l'attaccante.