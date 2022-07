Mercato – Bologna su Marcos Paulo

Il profilo del portoghese di origini brasiliane era seguito da Giovanni Sartori già dai tempi dell'Atalanta e il nome sarebbe di nuovo tornato in auge. Di proprietà dell'Atletico Madric, che lo aveva prelevato a parametro zero dalla Fluminense (7 gol in 48 partite) Marcos Paulo ha giocato l'ultima stagione in prestito in Portogallo al Famalicao. Su di lui anche la Sampdoria.