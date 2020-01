Mercato – Bologna su Lazaro? L’agente: “Non c’è ancora accordo col Newcastle”

Ci sono novità sul fronte mercato per quanto riguarda il Bologna.

Oggi a Casteldebole era presente l’agente di Valentino Lazaro, esterno in uscita dall’Inter. Il laterale ha trovato poco spazio con Conte e ha deciso a gennaio di cambiare aria, ma ancora non si sono concretizzate le trattative di mercato in essere, compresa quella con il Newcastle. L’agente dell’austriaco sarebbe stato visto oggi a Casteldebole, magari proprio per sondare il terreno per il proprio assistito oppure per trattare su un altro giocatore della sua agenzia (c’è anche Aleksandar Dragovic, centrale di 28 anni del Bayer Leverkusen che Sabatini segue dai tempi della Roma, e Muldur del Sassuolo). Lo stesso agente, nella mattinata, aveva rilasciato una breve dichiarazione a Fcinter1908.it sul futuro di Lazaro: “Ieri eravamo a Newcastle ma ancora non c’è un accordo. Il suo futuro? Vediamo, non c’è solo il club inglese”.