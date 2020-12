Mercato – Bologna su Inglese

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il Bologna ha messo gli occhi su Roberto Inglese per il mercato di gennaio.

Le due società hanno già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Inglese è stato riscattato dai ducali per una cifra intorno ai 15 milioni, dopo che era arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto due stagioni fa. In questa stagione l’attaccante fatica a trovare spazio dal primo minuto nell’undici di Liverani e potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio. Il Bologna rimane alla finestra.