Mercato – Bologna su Hakon Haraldsson

Nuova pista di mercato

Il club rossoblù avrebbe messo gli occhi sul giovane mediano islandese classe 2003 del Copenaghen Hakon Haraldsson, considerato uno dei migliori prospetti giovanili e seguito da diversi club europei. Trapelano conferme su questa pista sbarcata sui media qualche giorno fa e il Bologna sarebbe pronto ad affondare il colpo in vista del mercato di gennaio, per un rinforzo inizialmente in ottica Primavera, ha solo 18 anni, ma con futuribilità anche in prima squadra. Haraldsson viene da un campionato Under 19 fatto di 31 partite e 9 gol con la maglia del Copenaghen.