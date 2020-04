Mercato – Bologna su Calabria del Milan

Punto di mercato sul Resto del Carlino in ottica prossima stagione.

Per il Bologna dovrebbero esserci solo due o tre ritocchi per completare l’ossatura che con Mihajlovic da un anno e mezzo sta ottenendo risultati e divertimento. Soprattutto in difesa si dovrebbero concentrare gli sforzi della dirigenza, con una idea: spostare Takehiro Tomiyasu in mezzo. Lasciando libera la corsia di destra, il giapponese diventerebbe un rinforzo interno in zona centrale, consentendo al Bologna di investire sul mercato. C’è un nome nuovo nello scacchiere, altra vecchia conoscenza di Mihajlovic: si tratta di Davide Calabria, 23 anni, terzino del Milan e lanciato in prima squadra in rossonero proprio dal tecnico serbo nel 2016.