Mercato Bologna, Sarr può liberare Lyanco

Il Torino da diversi mesi punta Malang Sarr, difensore classe 1999 svincolato dal Nizza, e può nascere un incrocio di mercato con il Bologna.

Sul centrale francese c’è una forte concorrenza, lo vuole anche la Fiorentina, e pure il Bologna si sarebbe affacciato (richiesta di ingaggio alta), ma i granata sono coloro che si sono mossi prima e godono di un piccolo vantaggio. Se effettivamente il classe 1999 dovesse vestire la maglia del Torino, il club di Cairo si ritroverebbe un Evangelista Lyanco in esubero ed ecco che il Bologna potrebbe avere la sua chance per riportarlo in rossoblù. Ad oggi Lyanco è ancora ai primi posti della lista di mercato del club felsineo, tale da poter provare a fare un investimento importante se Cairo dovesse abbassare le sue pretese rispetto a un anno fa quando chiese 20 milioni di euro.

