Mercato Bologna: Mihajlovic sogna almeno due colpi

La situazione che sta vivendo il Bologna non è certo facile, e Mihajlovic ne è estremamente consapevole. Quello che spera l’allenatore rossoblu è di non ritrovarsi a gennaio nella stessa situazione dell’anno scorso, quando la società lo convocò in extremis per un “mezzo miracolo”. Per fortuna, c’è il mercato invernale. Il serbo sa che Saputo ha già speso tanto, ma non può far altro che chiedergli ulteriori rinforzi. Da settimane a Bologna si dà per certo l’arrivo di Nicolas Dominguez, centrocampista argentino di grande talento: il classe 1998 è stato praticamente acquistato in agosto dal Velez, e dovrebbe venire a riempire la casella del centrocampista di qualità.

Mihajlovic ha bisogno però almeno di altri due colpi da parte della società. Innanzitutto – vista l’ennesima delusione Destro – un attaccante, e qui il nome non può che essere quello di Ibrahimovic. Su di lui c’è forte anche il Milan, ma sarà lo svedese a prendere la decisione definitiva tra meno di un mese: sebbene il Bologna segua anche i profili di Cutrone e Kean – in uscita dalla Premier League – Ibra rimane la prima scelta. C’è poi sicuramente necessità anche di acquistare un difensore centrale. Perso Lyanco in estate, il Bologna non sembra averlo rimpiazzato a dovere con gli arrivi di Denswil e Bani. Mihajlovic sogna ancora di riportare il brasiliano a Bologna quest’inverno, nonostante l’infortunio subìto. Tuttavia, in casa Torino interessa anche Bonifazi, ma solo in seconda battuta. Per non parlare infine della possibile ricerca di un vice-Dijks o, in realtà, di un vice-Krejci: l’olandese non si vede in campo da oltre 2 mesi.

Fonte: “Carlino”