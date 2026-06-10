Mercato Bologna – Le possibili cessioni e la situazione in uscita

E' quasi certa la sua partenza. Dopo quattro anni il suo ciclo a Bologna è terminato, aspetto certificato dal mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Già l'estate scorsa aveva chiesto la cessione e il Sunderland lo ha corteggiato fino a fine agosto e stavolta difficilmente il Bologna potrà opporsi. Lo cerca anche il Bournemouth in Premier, mentre in Liga potrebbe esserci una pista Barcellona. Ma occhio al mondiale che potrebbe metterlo in vetrina. Obiettivo raggiungere almeno i 20 milioni di euro.