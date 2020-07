Mercato Bologna, Isak giura amore alla Real Sociedad: “Resterò qui”

La qualificazione in Europa League della Real Sociedad ha aumentato le possibilità del club basco di confermare Alexander Isak, talento svedese classe 1999. Il ragazzo, dopo un’ottima stagione in Spagna, è stato accostato al Bologna in vista della prossima sessione di mercato che dovrà portare rinforzi da Europa, ma il suo futuro appare ancora a San Sebastian.

“Voglio restare, non ci sono discussioni – ha affermato Isak come si legge su Marca – Ci siamo qualificati per l’Europa League e mi piace molto questo club, al momento sono molto felice e intendo restare”.