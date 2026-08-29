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Rowe

L'Atalanta continua a premere, ma a quota 45 milioni più bonus non è ancora arrivata. Lo farà nei prossimi giorni? Il Bologna prova a resistere, ma nel frattempo nei dialoghi tra le parti è finito pure Marten De Roon, dato che i rossoblù hanno bisogno di un mediano. Per ora l'inglese è ancora un giocatore del Bologna e il tempo continua a passare. Il pericolo vero, però, potrebbe arrivare dalla Premier: l'Aston Villa sarebbe pronto a tornare alla carica.

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