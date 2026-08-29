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Sul rinnovo dette cose...

Così Riccardo Orsolini in una lunga intervista al Resto del Carlino: “Sul mio rinnovo sono state dette troppe cose sbagliate e pensieri distorti. Ho tenuto il profilo basso, mai detto una parola fuori posto, ma forse avrei dovuto parlare prima. Ci è voluto tempo perché il contratto era lungo, con tante clausole e ogni volta veniva fuori un cavillo diverso. A livello burocratico non si poteva chiudere in cinque minuti. Inoltre c’erano le tempistiche della società da rispettare, c’erano anche altre priorità”.

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