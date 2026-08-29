Se per il Corriere di Bologna il rilancio non è arrivato, per il Resto del Carlino sì. L'Atalanta si è spinta fino a 45 milioni di euro per Jonathan Rowe.

Ieri il dg Marino ha affermato 'vedremo cosa succede' e il giocatore sembra propenso ad andare a Bergamo, mentre il Bologna riflette a caccia di un sostituto. La Dea i soldi ce li ha dopo aver ceduto Ahanor ed è forte del gradimento di Rowe, che vuole andare. Adesso la palla è in mano al Bologna che ha bisogno di un sostituto. In questo domino potrebbe incastonarsi l'arrivo del centravanti Jay Enem. Un inserimento per il futuro, ma anche per una possibile pista di mercato in Inghilterra. Il Watford potrebbe essere interessato al giocatore e il Bologna cercare di prendere dalla Championship Vata o Maamma, proprio per sostituire Rowe.