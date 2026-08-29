Ancora non si è chiuso l'intrigo Jonathan Rowe, ma il Bologna continua a sondare eventuali sostituti. Per Gazzetta dello Sport sarebbe stato fatto un tentativo per Albert Gudmundsson con una proposta di 8 milioni, con la Fiorentina che ne chiede 12 e il giocatore sarebbe restio a muoversi.

In ogni caso, la lista Over con l'arrivo di Theate è piena, significa che per fare un innesto serve una uscita o mettere qualcuno fuori rosa. Per il momento Nicolò Casale non ha intenzione di muoversi e il club rossoblù ha bisogno anche di un mediano. Piace Adopo del Cagliari, pallino di Sartori, mentre rispunta il nome di Raskin dei Glasgow Rangers, ma la valutazione è in doppia cifra abbondante. Per il sostituto di Rowe, invece, si valutano anche under 23: Maamma e Vata del Watford, ma non va trascurato nemmeno Mbangula.