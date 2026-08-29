'Nel giorno che avrebbe dovuto essere quello del «dentro o fuori» per Jonathan Rowe all’Atalanta, il Bologna ha chiuso il difensore belga Arthur Theate' scrive oggi Claudio Beneforti.

Due colpi in entrata per il club rossoblù, che alla fine si assicura il sostituto di Lucumi e prende il belga, che conosce bene Domenico Tedesco dai tempi della nazionale. Dopo quattro anni, dunque, Theate torna al Bologna e lo fa in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Un colpo importante, sottolinea Stadio, non solo per le qualità del difensore ma proprio per la conoscenza reciproca con il tecnico. A sorpresa, invece, arriva anche un centravanti. Si tratta di Jay Enem dalla Stella Rossa per 4.5 milioni di euro. Problemi per Dovbyk o Piccoli? No, si tratta di un colpo per il futuro e infatti a breve dovrebbe essere girato in prestito.