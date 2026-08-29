Se a questo punto il popolo rossoblù può credere maggiormente in una permanenza di Jonathan Rowe? Si chiede oggi il Corriere dello Sport.

Da un lato il tempo stringe e più passano le ore e più le possibilità possono aumentare, ma dall'altro lato se arrivasse un ulteriore rilancio e il Bologna trovasse un sostituto credibile...La situazione è di stallo, sottolinea il quotidiano, ma guai ad abbassare la guardia. Mancano i numeri per l'affare, ma una nuova proposta da 40 milioni più bonus farebbe vacillare il Bologna e tra oggi e domani da Bergamo potrebbe muoversi qualcosa. Al tempo stesso servirebbe un rimpiazzo, e questa è forse la missione più difficile. Gudmundsson è una idea forte, ma l'islandese non ha aperto al Bologna e manca sempre meno tempo. Attenzione anche a possibili rilanci dalla Premier League. Insomma, tutto ancora in gioco anche se siamo già al 29 agosto e lunedì si gioca proprio a Bergamo.