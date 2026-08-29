Per ora non c'è stato il terzo rilancio della Dea per Jonathan Rowe, ma da qui a martedì può ancora succedere di tutto. Per il Corriere di Bologna ne servono 45 per chiudere l'affare.

L'Atalanta, dopo aver passato il turno in Conference e ceduto Ahanor, alzerà la proposta? 'Mi volete far litigare con Giuntoli e Percassi' ha scherzato ieri il dg dei bergamaschi Marino a Sky a domanda diretta. Novità sono dunque attese da Bergamo e ironia della sorte lunedì i rossoblù giocano proprio contro la Dea, ma attenzione anche alla Premier, soprattutto il Chelsea che potrebbe entrare nella partita. Insomma, la situazione non è chiusa, infatti il Bologna lavora su un possibile sostituto. Ha sondato Gudmundsson, ma anche Vata e Maamma del Watford.