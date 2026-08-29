Non solo soldi e una ricca offerta, ma anche una contropartita tecnica? L'Atalanta fa sul serio per Jonathan Rowe e per convincere il Bologna starebbe pensando di inserire Marten De Roon nell'affare, oppure i rossoblù avrebbero sondato l'olandese per aprire la porta sull'ala.

L'infortunio di El Azzouzi in mediana obbliga il Bologna a intervenire anche in mezzo e la Dea, per arrivare a Rowe, primo obiettivo per l'attacco, sta pensando di provarci anche con De Roon, che ai rossoblù farebbe comodo. Lo riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Nel discorso tra Atalanta e Bologna per l’operazione Jonathan Rowe, può entrare anche il nome di Marten de Roon. I rossoblù, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista dopo l’infortunio di El Azzouzi".