Da Lucumi a Cabal, tutte le novità di mercato di giornata
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
LUCUMI ALLA JUVENTUS
Tutto fatto per il passaggio di Lucumi alla Juventus. Accordo totale tra i due club, trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro bonus compresi. Il colombiano, che firmerà con i bianconeri un contratto di quattro anni con opzione per il quinto a 2,5 milioni di euro a stagione, effettuerà domenica 16 agosto le visite mediche.
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