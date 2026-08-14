Da Lucumi a Cabal, tutte le novità di mercato di giornata

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

LUCUMI ALLA JUVENTUS

Tutto fatto per il passaggio di Lucumi alla Juventus. Accordo totale tra i due club, trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro bonus compresi. Il colombiano, che firmerà con i bianconeri un contratto di quattro anni con opzione per il quinto a 2,5 milioni di euro a stagione, effettuerà domenica 16 agosto le visite mediche.

lucumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti