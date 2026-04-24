Mercato Bologna, giovani nel mirino: Sartori su Watson e Nysaeter

Il Bologna è già al lavoro per il futuro. La massima concentrazione è sulle ultime cinque partite, alla ricerca di un settimo posto difficile, ma gli scout rossoblù stanno cercando di giocare di anticipo sulla sessione estiva di calciomercato, dove i cambiamenti in rosa potrebbero essere più profondi rispetto al passato. Un occhio di riguardo lo merita il centrocampo. Remo Freuler è in scadenza e quasi certamente lascerà Bologna, al pari di Giovanni Fabbian, che sarà riscattato obbligatoriamente dalla Fiorentina, e in più potrebbero arrivare offerte per Lewis Ferguson (suo zio ha ammesso la possibilità di cambiare aria)