Di Marzio: Bologna-Lucca, trattativa in chiusura

Bologna forte su Lucca per Di Marzio

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Bologna sarebbe vicino alla chiusura per Lorenzo Lucca .

Il collega parla di un blitz rossoblù con il Pisa, che detiene il cartellino di Lucca, nella serata di ieri dopo aver chiuso la cessione per venti milioni di euro di Arthur Theate al Rennes. Le parti sarebbero vicine. Una notizia dunque in discordanza con quella di Sportitalia che parlava di un sorpasso del Sassuolo sul giocatore. Per Di Marzio, quindi, quasi certamente sarà Lucca il vice Arnautovic.