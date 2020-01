Mercato – Bologna, ferma la trattativa per Dragovic

Il Bologna si sta muovendo sul mercato da settimane per trovare un difensore all’altezza: visti i troppi infortuni, Mihajlovic vuole rinforzare il reparto. Nessuno dei profili sondati fino adesso però è arrivato. L’ultima idea rossoblu risponde al nome di Aleksandar Dragovic, centrale del Bayer Leverkusen.

Il Bologna vorrebbe arrivare all’austriaco con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma è dura. Le due squadre parlano da giorni, ma manca ancora l’accordo. Al momento la trattativa è in stand-by: il Bayer Leverkusen non ha ancora trovato un eventuale sostituto, ed ovviamente non lascerà partire il ragazzo prima di aver risolto la questione. Più passa il tempo e più sembra difficile vedere Dragovic in maglia rossoblu a gennaio.

Fonte: “Tuttomercatoweb”