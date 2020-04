Mercato – Bologna, Favilli e Orsolini assieme non sono utopia

Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, si sarebbe allentata la presa della Juventus su Riccardo Orsolini e Andrea Favilli, entrambi i giocatori sono stati nell’orbita juventina.

Il primo è stato riscattato interamente dal Bologna, ma esisterebbe un accordo sulla parola con i bianconeri nel caso in cui volessero riprenderselo, il secondo è invece stato prelevato dal Genoa per 12 milioni e Paratici pensava di riportarlo a Torino come quinto attaccante. In realtà, pare che la Juventus abbia abbandonato questa doppia ipotesi e il Bologna potrebbe approfittarne. Orsolini e Favilli hanno lo stesso procuratore e l’attaccante del grifone piace a tutta la dirigenza rossoblù e anche al tecnico Mihajlovic: il Bologna ci proverà, ma serviranno almeno 10 milioni di euro.