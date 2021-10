Mercato Bologna – Ecco l’ingaggio di Viola

Le cifre dell'operazione Nicolas Viola

L'operazione è nata in fretta nella giornata di lunedì dopo l'infortunio di Kingsley - tra le opzioni anche Fernando, ex Samp, ma troppo costoso e a secco di partite ufficiali da mesi - e alla fine si è chiusa in tempi molto rapidi, tanto che martedì il giocatore era già a Bologna per le visite e ieri si è regolarmente allenato. Operazione anche economicamente sostenibile per il Bologna che riconoscerà a Viola un ingaggio da 250mila euro fino a fine stagione, con opzione per la prossima stagione.