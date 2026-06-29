Anche la Roma vivrà una estate di passione sul fronte delle uscite. Un po' per necessità, vista l'esigenza di fare plusvalenza per sistemare il bilancio, un po' per il tenore delle offerte, che da sempre spariglia le carte in tavola del mercato.

Per esempio, si registrano diversi interessamenti e rumors attorno a Manu Kone, perno della mediana di Gasperini e con la Premier che potrebbe irrompere da un momento all'altro. Anche i giallorossi, dunque, devono stare allerta e vagliare soluzioni alternative in entrata. Proprio Gasperini nelle ultime ore avrebbe fatto il nome di Gustavo Puerta, centrocampista classe 2003 del Racing Santander e protagonista in questi giorni al mondiale. Sul giocatore c'è anche il Bologna, ma il Racing, in caso di cessione, vuole far partire un'asta e la valutazione minima è oggi di 20 milioni di euro.