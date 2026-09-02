Un mercato poco apprezzato non solo a Bologna ma anche in ambito nazionale. Due portali specializzati di calciomercato hanno dato voto 5 alla sessione estiva dei rossoblù.

Parte Tmw, che ha assegnato una insufficienza piena all'operato del Bologna: 'nessun applauso per la dirigenza del rossoblù, con l'aggravante di aver addirittura ceduto Rowe l'ultimo giorno di mercato. Gli addii di Castro, Lucumì e Freuler sono pesantissimi e i colpi in entrata non sembrano essere all'altezza' ha scritto Lorenzo Di Benedetto. 'Che fosse un mercato con tanti punti di domanda lo si è capito subito, con la scelta di sostituire Castro e Dallinga con due punte in cerca di riscatto' ha scritto invece Calciomercato.com, con voto 5. Sulla sostituzione Mbangula-Rowe: 'Mbangula merita attenzione e fiducia, ma a oggi non vale l'inglese'.