Il Bologna sarebbe ancora sulle tracce di Diogo Leite, centrale classe 1999 in uscita a parametro zero dall'Union Berlino. Il suo contratto è scaduto e su di lui tre squadre di Serie A.

Il difensore sembrava a un passo dalla Lazio, ma l'operazione non si è ancora conclusa, così Bologna e Fiorentina, secondo Tmw, lo starebbero ancora seguendo. I rossoblù lo avevano già corteggiato nelle scorse stagioni, ma non c'era stato modo di trovare un accordo economico con l'Union. Adesso la pista potrebbe riproporsi, vista la possibilità di prelevarlo a zero euro, una situazione che fa gola a tante. Leite ha disputato 136 partite con la maglia dell'Union, mentre in precedenza ha vestito la casacca del Porto per 51 partite con 3 gol e un assist.